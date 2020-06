Spararono contro l’auto di due ragazzi, chiesto processo per un poliziotto

Una richiesta di rinvio a giudizio e una archiviazione. E’ questa la decisione della Procura di Larino. Sotto la lente l’inseguimento con sparatoria avvenuto nella serata del 7 febbraio 2019 dopo la rapina a Sarni Oro a Vasto. La Procura di Larino ha chiesto il processo per il poliziotto della Squadra Mobile di Vasto che il 7 febbraio sparò contro l’auto di due giovani di Petacciato dopo averla scambiata per l’Audi dei rapinatori della nota gioielleria vastese mentre ha chiesto l’archiviazione per l’altro agente di Polizia che si trovava alla guida al momento del fatto che fece molto scalpore. La vicenda, come detto, risale a quasi un anno e mezzo fa quando quattro rapinatori assaltarono la gioielleria che si trova all’interno del centro commerciale Insieme, proprio al confine con il Molise. Ne venne fuori un inseguimento che arrivò fino alle porte di Petacciato quando furono esplosi dei colpi di pistola all’indirizzo di un’auto scambiata erroneamente per quella dei malviventi. All’interno, invece, c’erano due ragazzi di Petacciato del tutto estranei alla vicenda. Un caso che fece molto scalpore in Molise e che adesso è arrivato alla fase della richiesta di processo per uno dei due agenti all’interno della pattuglia. I difensori dei due ragazzi raggiunti dai colpi di pistola hanno però annunciato di volersi opporre contro la richiesta di archiviazione per l’altro agente. Per l’agente rinviato a giudizio le contestazioni sono di uso illegittimo delle armi e lesioni. L’udienza preliminare è stata fissata per il 7 dicembre 2020 davanti al Gup Rosaria Vecchi.