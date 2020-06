Gli indagati percepivano il reddito di cittadinanza

Questa mattina, 4 giugno, all’alba i finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno dato esecuzione questa mattina a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia nei confronti di 6 persone (3 tradotte in carcere, 3 ai domiciliari) responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi nonché di armi clandestine. Il blitz è scattato a termine di complesse indagini che hanno portato a galla l’esistenza di un sodalizio criminale che gestiva spaccio di cocaina e eroina tra i territori di Lucera e la provincia di Campobasso. Complessivamente sono stati denunciati 20 soggetti e sequestrati più di 1,6 kg di eroina purissima, 70 grammi circa di cocaina, 19 Kg di sostanze da taglio, armi e munizioni. L’attività di indagine, andata avanti per sei mesi, ha permesso di monitorare numerosi viaggi verso il Molise. I finanzieri hanno inoltre passato al setaccio tutte le posizioni reddituali e patrimoniali delle persone coinvolte nel blitz scoprendo che il vertice dell’associazione percepiva il reddito di cittadinanza.