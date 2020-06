Spaccio tra Molise e Puglia: gli indagati restano in silenzio

Il blitz condotto dalle Fiamme Gialle: ai domiciliari anche un campobassano

Si sono avvalse della facoltà di non rispondere le sei persone coinvolte nell’operazione anti droga denominata Fake Cars e portata a termine dalla Guardia di Finanza. L’interrogatorio si è svolto presso il tribunale di Foggia. Tra gli arrestati anche un campobassano confinato agli arresti domiciliari. L’avvocato per lui ha chiesto la remissione in libertà o in subordine l’applicazione di una misura meno afflittiva. L’operazione è il frutto di un’articolata attività di polizia giudiziaria della Tenenza della Guardia di Finanza di Lucera, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, che ha disarticolato un gruppo criminale composto da cittadini italiani che gestivano lo spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina) nel territorio lucerino e nella provincia limitrofa di Campobasso. Complessivamente sono stati denunciati 20 soggetti e sequestrati più di 1,6 kg di eroina purissima, 70 grammi circa di cocaina, 19 Kg di sostanze da taglio, armi e munizioni. L’attività investigativa, che si è protratta per circa sei mesi, ha permesso di monitorare numerosi viaggi verso il Molise, che gli indagati, anche avvalendosi di corrieri occasionali, facevano soprattutto verso la Provincia di Campobasso. I finanzieri hanno inoltre passato al setaccio tutte le posizioni reddituali e patrimoniali dei sodali, scoprendo che tra i soggetti sottoposti a misura cautelare personale, il vertice del gruppo criminale beneficiava del reddito di cittadinanza, mentre un altro componente aveva da poco presentato la richiesta per beneficiarne.