Spaccio nei pressi della Questura, torna libera la coppia arrestata dalla polizia

Revocati i domiciliari: obbligo di dimora nel capoluogo e divieto di uscire nelle ore notturne

Revocati i domiciliari alla coppia di incensurati (lui 34 e lei 35 anni) arrestata nella giornata di venerdì 4 settembre 2020 dagli agenti della squadra Mobile di Campobasso: questo l’esito al termine dell’udienza di convalida dinanzi ai gip. Per i due (difesi dall’avvocato Alessio Verde, nella foto in basso) solo obbligo di dimora nel capoluogo di regione e il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne. I due conviventi, incensurati ma senza un lavoro fisso avevano messo in piedi, stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, una redditizia attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività di indagine ha avuto inizio dopo che agli uomini della Squadra Mobile è giunta notizia di un via vai sospetto di persone in un appartamento sito nei pressi della Questura, ove conviveva una coppia all’apparenza al di sopra di ogni sospetto. I due conviventi, avevano da tempo avviato l’attività illegale di spaccio di stupefacenti a “buon prezzo” .