Spaccio, estorsione e rapina: 23 anni di reclusione al writer Pensa

Cinque anni per il complice 20enne: entrambi furono arrestati nel 2018

Il writer campobassano conosciuto come “Pensa” è stato condannato a 23 anni e 9 mesi di reclusione: questa la sentenza (con rito abbreviato) letta nel pomeriggio dal giudice Veronica D’Agnone (pm Schioppi). Sul banco degli imputati oltre al writer, difeso dall’avvocato Silvio Tolesino, anche un 20enne del capoluogo (rappresentato in giudizio dagli avvocati Giuseppe Fazio – nella foto in basso – e Letizia di Lena). Quest’ultimo è stato condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione. «Leggeremo le motivazioni – ha detto Fazio – e poi presenteremo il ricorso in Appello». Nessuna dichiarazione, per ora, dal legale Tolesino. L’indagine, coordinata dalla procura frutto della collaborazione tra polizia e carabinieri, prese il via in seguito ad una rapina avvenuta nell’agosto del 2018. A finire sotto la lente un 26enne e un 20enne originari di Campobasso, posti inizialmente in custodia cautelare in carcere. Nel corso di una delle perquisizioni fu rinvenuto nell’abitazione del giovane di 26 anni un involucro contenente circa 90mila euro, nascosto nelle mura di casa, provento dell’attività di spaccio. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Campobasso ha avuto origine da una rapina perpetrata ai danni di un ragazzo del capoluogo nell’agosto del 2018 e, attraverso accertamenti tecnici, osservazioni, pedinamenti e perquisizioni, ha consentito di ricostruire il complesso di attività e comportamenti illeciti posti in essere, tra cui l’attività di spaccio a Campobasso condotta dai due molisani attraverso un sodalizio criminoso con gli altri soggetti pugliesi, grazie ai quali veniva rifornita la piazza di Campobasso con la droga proveniente da San Severo.