Spaccio e consumo di droga, in due nei guai. Fermato 52enne bojanese con coltello a serramanico

Nonostante le restrizioni imposte dalle norme governative, i servizi preventivi che il Comando Compagnia Carabinieri di Bojano dispone quotidianamente per elevare il livello di sicurezza percepita della collettività, non conoscono soluzione di continuità.

Proprio nell’ambito di tali servizi e diuturni pattugliamenti che nel primo pomeriggio di giovedì, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, ha intimato l’alt ad una utilitaria di piccole dimensioni che percorreva la strada interna che conduce dal centro di Bojano a Guardiaregia.

I due giovani a bordo sono apparsi da subito nervosi e il conducente, con un gesto repentino, ha tentato di occultare un involucro sotto il proprio sedile. Tale gesto ha insospettito gli operanti e la perquisizione veicolare e personale non ha lasciato spazio a dubbi. L’involucro in cellophane, infatti, conteneva sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, per un peso complessivo di circa 10,00 gr. All’interno del veicoloè stato trovato anche un bilancino di precisione del tipo professionale, che sul piatto – bilancia aveva ancora i residui di analoga sostanza, verosimilmente appena pesata.

La successiva attività perquisitiva estesa alle abitazioni di entrambe, un 30enne ed un 44enne, residenti in un paese dell’hinterland campobassano, ha permesso di rinvenire materiale da confezionamento, altri bilancini di precisione ed alcuni semi. Il passeggero, invece, deteneva solo una modesta quantità della medesima sostanza e per tale ragione è stato segnalato all’Autorità Prefettizia ex art. 75 D.P.R. 309/90, a differenza del 30enne che dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I due giovani hanno giustificato la presenza in Bojano, esibendo un certificato rilasciato dal medico veterinario da cui avevano appena accompagnato i propri cani.

Nel pomeriggio di mercoledì, invece, è stato controllato un 52enne bojanese, alla guida di un’autovettura priva di copertura assicurativa e con patente di guida scaduta. Nel corso degli accertamenti è spuntato un coltello a serramanico, con lama lunga 16cm, per il quale l’uomo ha dichiarato portarlo a seguito per una questione affettiva legata all’anziano genitore. Tenuto conto della pronta disponibilità dello stesso, delle dimensioni e della fattura (a serramanico) che ne aumenta l’occultabilità e quindi la pericolosità, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di armi e/o oggetti atti ad offendere e il coltello posto sotto sequestrato.

L’uomo dichiarava essere in giro per acquistare delle sigarette, ma all’atto del fermo del veicolo rappresentava l’esigenza di recarsi al nosocomio “Cardarelli” di Campobasso per sottoporsi a cure routinarie improcrastinabili. I militari si adoperavano per fare intervenire personale medico che provvedeva poi al trasporto dell’uomo.

Il Comando di Via Croce assicura che la guardia sulla problematica connessa all’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani, non sarà mai abbassata.