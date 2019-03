Spaccio di stupefacenti e rapine, operazione congiunta Polizia-Carabinieri

CAMPOBASSO

Ore 7.50 – Sono 6 le misure cautelari di cui due in carcere e le restanti quattro ai domiciliari per i reati di concorso in spaccio di stupefacenti, rapine, lesioni aggravate e minacce. Eseguiti 14 decreti di perquisizione personale e domiciliare a carico di tutti i quattordici indagati nel procedimento penale, attività svolta a Campobasso, Lucera e Roma.

Ore 6.30 – E’ in corso di svolgimento dalle 5 di questa mattina un’operazione congiunta Polizia/Carabinieri durante la quale sono state perquisite decine di abitazioni e notificate diverse ordinanze di custodia del Gip del Tribunale di Campobasso a carico di personaggi legati al mondo delle rapine e dello spaccio di droga. Numerose le pattuglie impegnate coadiuvate dall’alto da un elicottero che sorvola il centro storico cittadino. I particolari dell’ennesima operazione delle forze dell’ordine saranno svelati durante una conferenza stampa che si terrà alle 10 in Questura a Campobasso.

