Spaccio di droga tra Molise, Puglia e Abruzzo: 16 arresti

È in corso dalle prime luci dell’alba una vasta operazione antidroga condotta dai militari dell’Arma e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Bari. Tre le regioni coinvolte: Puglia, Molise e Abruzzo. Le indagini, andate avanti per diverso tempo, hanno permesso di ricostruire in maniera dettagliata l’attività di un sodalizio criminale che operava nelle tre regioni ed era dedito allo spaccio di droga. L’operazione ha portato all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone che avevano avviato un giro di spaccio anche in Molise. Tutti i dettagli legati alla vicenda saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa.