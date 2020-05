Spaccio di droga, secondo arresto nel giro di poche ore

Il Coronavirus non ferma lo spaccio di sostanze stupefacenti in città e nel territorio dell’hinterland campobassano. Dopo l’arresto effettuato questa mattina che ha visto finire dietro le sbarre un giovane di Mirabello Sannitico, trovato in possesso di 250 grammi tra marijuana e hashish, sempre i carabinieri, nella serata odierna, hanno effettuato un altro arresto. Questa volta a finire ai domiciliari è stato un campobassano. I militari dell’arma seguivano da tempo i suoi movimenti e questa sera hanno agito a colpo sicuro, trovandolo in possesso do droga. Per l’uomo, dopo le formalità di rito, sono scattati gli arresti domiciliari.