Spaccio di droga, lunedì udienza di convalida per il campobassano arrestato dalla polizia

Si svolgerà lunedì 11 maggio, in Tribunale a Campobasso, l’udienza di convalida dell’arresto per il campobassano finito ai domiciliari la notte scorsa con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, attualmente confinato ai domiciliari presso la propria abitazione, è stato bloccato, al termine di una meticolosa attività di indagini, dagli agenti della squadra mobile. Questo ultimi infatti hanno appurato che ’uomo alloggiava in un B&B poco distante dal centro cittadino ed aveva trasformato la sua dimora in una centrale per il traffico di stupefacenti. Nell’ambito dei servizi di controllo gli Agenti hanno effettuato diverse perquisizioni ed identificato anche alcuni acquirenti. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti grammi 20,16 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, materiale per il taglio ed il confezionamento, un bilancino elettronico e la somma di 1.300,00 euro probabile provento dello spaccio, che sono stati immediatamente sequestrati. Lunedì l’uomo comparirà dunque in Tribunale per l’udienza di convalida.