Spaccio di droga in città, arrestato dai carabinieri 24enne incensurato

E’ stato trasferito nel carcere di via Cavour a Campobasso il 24enne (incensurato) di Campobasso, V.C. le iniziali del suo nome, finito in un’inchiesta antidroga dei Carabinieri che hanno ricostruito, nell’arco di circa sei mesi, quella che è parsa una intensa attività di spaccio di droga in città. Questa mattina, lunedì 14 settembre, al giovane è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare, ad assisterlo in questo delicato procedimento giudiziario, l’avvocato Maria Assunta Baranello.

