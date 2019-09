Spaccio di droga ed uso personale, due giovani denunciati dai Carabinieri

Nel corso dei normali servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Isernia hanno deferito alla Magistratura, due giovani per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria, a seguito anche di perquisizione domiciliare, venivano sequestrati circa 3 gr. di eroina, la somma in danaro contante di circa 150 euro, provento della vendita illecita ed un telefono cellulare. Sono in corso accertamenti investigativi finalizzati a risalire al canale del commercio della droga sequestrata.