Spaccio di droga al tempo del Covid-19, beccato un nordafricano

E’ stato deferito all’autorità giudiziaria per spaccio di sostanza stupefacente un uomo di origini nordafricane ma residente in basso Molise. L’uomo è stato beccato dai carabinieri della compagnia di Termoli nel corso di una serie di servizi di controllo del territorio finalizzati a prevenire i reati contro il patrimonio, quelli in materia di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al DPCM relativo all’emergenza “covid-19”. L’uomo, un quarantenne, già noto alle Forze dell’Ordine, mostratosi da subito nervoso alla vista dei militari, è stato sottoposto a controllo accurato e a perquisizione personale. A conclusione dell’attività di ricerca, sono stati rinvenuti ben 7 grammi di eroina e cocaina, divisi in dosi. La droga, pertanto, è stata immediatamente sottoposta a sequestro, mentre il quarantenne, una volta condotto nella caserma di via Brasile a Termoli, dopo gli accertamenti di rito, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Nella circostanza, l’uomo, recidivo nelle violazioni al decreto “anti-covid”, è stato altresì sanzionato amministrativamente con una multa di 1.066 euro. Serrati sul territorio continuano le attività degli uomini dell’Arma a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.