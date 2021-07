Spaccio di cocaina, 27enne campobassano condannato a 1 anno e 4 mesi

È stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione il 27enne di Campobasso arrestato, il 20 luglio, dai carabinieri di Isernia. Il giovane, fermato nei pressi del Ponte San Leonardo, era in possesso di 40 grammi di cocaina. Il 27enne viaggiava a bordo di un’auto, fermata dai militari dell’Arma a un posto di blocco. Il conducente si è fermato. Il passeggero invece ha approfittato del rallentamento della vettura per darsi alla fuga lungo le strade di San Lazzaro. Dopo una breve caccia all’uomo, il fuggitivo è stato bloccato e arrestato. Poi il processo (con rito abbreviato) e la condanna. L’avvocato del ragazzo, il legale Silvio Tolesino (nella foto in basso) è riuscito a dimostrare che si trattava, nello specifico, di “spaccio di lieve entità”. Il 27enne, dopo la condanna, è stato confinato agli arresti domiciliari.

L’avvocato Silvio Tolesino