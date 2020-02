Spacciavano hashish vicino al bar, uno straniero espulso e un 24enne nei guai

ISERNIA. I carabinieri della Compagnia di Isernia, nella mattinata di ieri, 14 febbraio, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito cittadino con finalità anticrimine, per contrastare i reati di microcriminalità, furti in appartamento e per esercitare un controllo agli utenti della strada sia nel centro urbano che lungo le principali arterie che confluiscono in città, offrendo ai cittadini una maggiore percezione di sicurezza anche in ragione dei punti di contatto che si realizzano con la presenza delle pattuglie.

L’attività di controllo ha impegnato 16 carabinieri ed 8 automezzi. Complessivamente i veicoli controllati sono risultati cinquanta e sessanta i soggetti identificati. I militari hanno intensificato le verifiche sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale e la vigilanza agli obiettivi sensibili. Sono state operate perquisizioni veicolari e personali, sequestrato un mezzo per mancanza di assicurazione nonché elevate 15 sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 2.200 euro.

Nel corso dei controlli, un giovane 24enne nei pressi di un bar è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish e per tale ragione è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore. Durante il particolare servizio è stato altresì rintracciato un cittadino straniero 20enne di origini africane il quale, all’esito di approfondite verifiche alla Banca Dati delle Forze di Polizia è risultato destinatario di un provvedimento di rintraccio ed espulsione dal territorio nazionale, divenuto esecutivo all’esito del rigetto del ricorso che aveva prodotto. L’interessato, espletate le formalità di rito veniva accompagnato presso la locale Questura ove gli veniva notificato un provvedimento con cui gli è stato ordinato di allontanarsi dal territorio italiano entro sette giorni.