Spacciava hashish e cocaina, 18enne arrestato: è ai domiciliari

E’ stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 18enne di Termoli. Il giovane, a carico del quale ci sono già precedenti di polizia giudiziaria, è stato sottoposto a un controllo presso la residenza durante il quale è apparso particolarmente nervoso e preoccupato.

Nel corso del controllo i carabinieri della compagnia di Termoli hanno effettuato una perquisizione domiciliare e personale trovando nell’abitazione in questione un involucro in cellophane contenente gr. 42,00 di Hashish, due bustine in plastica contenenti Cocaina del peso complessivo di gr. 0,65, un coltello da cucina con tracce di Hashish sulla lama e materiale vario per il confezionamento di stupefacenti.

Quanto complessivamente rinvenuto nel corso della suddetta operazione di polizia veniva quindi sottoposto a sequestro, in attesa delle ulteriori analisi di laboratorio e del successivo deposito presso il competente ufficio corpi di reato, mentre il 18enne – appurate le sue oggettive responsabilità in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto e punito dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990 – veniva tratto in arresto e tradotto presso la sua abitazione di residenza per permanervi, in regime di arresti domiciliari, a diposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino.

Nel corso della successiva udienza dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, l’arresto veniva opportunamente convalidato poiché legittimamente effettuato dai militari dell’Arma ed al giovane veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, a cui lo stesso veniva sottoposto al termine della citata udienza.

L’attività in questione, che segue ad altre analoghe operazioni svolte anche di recente dall’Arma nel basso Molise, dimostra quanto ancora attuale e delicata risulti la tematica in questione, specie alla luce del fatto che appare evidentemente riscontrabile, rispetto al passato, anche un abbassamento dell’età, non solo dei consumatori di droghe, ma anche dei soggetti dediti alle illecite attività di cessione e spaccio delle stesse.