Spacciava eroina e cocaina in un bed and breakfast, 40enne condannata

Il legale della donna presenterà ricorso ai giudici di secondo grado

È stata condannata a un anno e sei mesi di reclusione M.M., la 40enne campobassana arrestata a settembre del 2019 (e attualmente reclusa in carcere). La donna era accusata di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno di un bed and breakfast. Eroina e cocaina di cui aveva provato a disfarsi. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 6 anni di reclusione ma l’avvocato della donna, il legale Silvio Tolesino (nella foto in basso), durante la sua arringa, ha smontato le tesi della pubblica accusa e così, al termine della camera di consiglio la decisione del giudice che, come anticipato, ha condannato la donna a un anno e sei mesi di reclusione (la donna si trova già in carcere per altri reati). L’avvocato Tolesino una volta lette le motivazioni valuterà l’eventuale presentazione del ricorso in Appello.