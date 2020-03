Spacciava droga insieme al padre, condannato un 25enne

Il ragazzo ha scelto il patteggiamento. Rito abbreviato (data da definire) per il genitore

È stato condannato (con il rito del patteggiamento) ad 1 anno e 5 mesi di reclusione (con sospensione condizionale della pena) il 25enne di Campobasso (difeso dall’avvocato Silvio Tolesino-nella foto in basso) arrestato lo scorso agosto dagli agenti della squadra Mobile. Il giovane è stato arrestato lo scorso 31 agosto dagli agenti della squadra Mobile al termine di una mirata attività di contrasto allo spaccio di droga. Il giovane e il padre, furono trovati in possesso di 160 grammi di stupefacente oltre all’occorrente per il taglio e il confezionamento. I soggetti arrestati erano attenzionati da tempo dal personale della squadra mobile.

Nel corso delle perquisizioni personale e domiciliare effettuate nei confronti di entrambi i soggetti, furono rinvenute diverse dosi già pronte per lo spaccio; in particolare presso l’abitazione dei due arrestati, nascosta all’interno del frigorifero, fu trovato un ulteriore quantitativo di stupefacente, in parte già confezionato, in parte ancora da tagliare, insieme ad un’ingente somma di denaro, provento dello spaccio, oltre a materiale per il confezionamento ed alcuni bilancini di precisione. Il padre sarà giudicato con rito abbreviato (data ancora da stabilire).