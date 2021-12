Spaccia coca per “arrotondare”. Ma non sfugge ai Carabinieri: arrestato

Finisce in manette un 30enne originario di Campobasso

I Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso, Reparto Operativo – Nucleo Investigativo hanno effettuato diversi controlli sul territorio di tutta la provincia.

Nel corso di una delle verifiche i militari del Comando Provinciale, coordinati e diretti dal Ten. Col. Luigi Dellegrazie, hanno proceduto all’arresto di un trentenne originario di Campobasso e residente in Bassomolise che aveva deciso di integrare i suoi guadagni dandosi allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ed è proprio durante un controllo che i militari si sono insospettiti quando hanno notato un atteggiamento inconsueto e nervoso del giovane il quale nel tentativo di disfarsi di un involucro in cellophane è stato colto in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di circa 25 grammi; è scattata poi una perquisizione domiciliare oche ha permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente del tipo hashish di circa 8 grammi, materiale atto al confezionamento, due bilancini di precisione e altra polvere del tipo mannite, il tutto sottoposto a sequestro penale.

Al termine delle formalità di rito, il trentenne molisano è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida così come disposto dal Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso.