Sp 168 ridotta a discarica, cittadini e associazioni insieme per pulirla

L’iniziativa a San Giacomo degli Schiavoni per ripristinare i luoghi deturpati dall’inciviltà delle persone

Una manifestazione per rimettere in sesto e pulire i margini della strada 168 nel tratto tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni. E’ questa l’iniziativa che si terrà domani, venerdì 22 novembre, a San Giacomo degli Schiavoni. La manifestazione nasce con l’obiettivo di ripristinare lo stato dei luoghi ridotti a piccole discariche a cielo aperto a causa dell’inciviltà dei tanti che arrivano e gettano i loro rifiuti. Alla manifestazione parteciperanno diverse associazioni e anche tanti cittadini oltre alla Misericordia di Termoli, Unicamente di San Giacomo, la ditta Giuliani e il sindaco del paese bassomolisano Costanzo Della Porta. (Foto in alto e in home page di archivio)