Sovrappasso terminal, ripresi i lavori per la costruzione delle pile

Sono ripresi da alcune settimane i lavori all’ormai famoso sovrappasso del terminal autobus di Campobasso. In particolare si sta lavorando alla costruzione delle pile per il completamento dell’opera. I lavori, come si ricorderà, furono bloccati nel novembre dello scorso anno perché l’area interessata dalla realizzazione delle pile era stata occupata da un’altra ditta. Superato questo problema, nelle scorse settimane sono ripresi i lavori per la costruzione delle pile su cui poggerà la sopraelevata che collegherà al terminal e sarà utile ai cittadini che attualmente sono costretti a percorrere a piedi Largo Carile (la rotonda che conduce al terminal). Un’accelerata importante per la realizzazione dell’opera, anche se i tempi di conclusione lavori sono ancora abbastanza lunghi.

