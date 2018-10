Sovrappasso Terminal, l’opera che collega Via Vico a Via Mazzini sarà terminata

REDAZIONE CAMPOBASSO

Il sovrappasso del terminal sarà finalmente terminato. Con determina comunale l’amministrazione ha approvato lo schema di contratto da stipulare con l’impresa aggiudicatrice. Stiamo parlando dei lavori di completamento del percorso pedonale che collega Via Vico a Via Mazzini. L’importo del finanziamento è pari ad 1milione e 800mila euro relativi al fondo di coesione sociale 2007/2013. I lavori di realizzazione sono partiti nel 2009 ma per una serie di motivazioni l’opera non è stata mai completata. Con la determina di oggi, lunedì 22 ottobre, è stato fatto un passo in avanti per consegnare finalmente il passaggio pedonale alla città. L’ultimo pezzo del collegamento pedonale permetterà a studenti e lavoratori di raggiungere il centro in tranquillità.