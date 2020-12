Sovrappasso terminal, l’apertura è questione di giorni: due ipotesi per l’inaugurazione

Divenuto prioritario con il passare dei mesi grazie alla sua funzione strategica per la mobilità, il sovrappasso del terminal dovrebbe essere vicinissimo all’apertura. Dopo tanti ritardi e rinvii sulla tabella di marcia relativa ai lavori, che rendono obbligatori tutti i condizionali del caso, tutto sembra procedere nella giusta direzione, avvicinando quella che di fatto è una sostanziale rivoluzione per pendolari e automobilisti. Migliorerà il traffico veicolare, e potranno beneficiare del percorso che collega via Mazzini al terminal bus tutti quei pendolari che quotidianamente si spostano per motivi scolastici e non solo.

Con delibera di giunta, l’amministrazione aveva autorizzato l’installazione delle telecamere di videosorveglianza, passo questo che si avvia alla conclusione con storno dal fondo di riserva pari a 12mila euro. L’obiettivo è stato raggiunto per tempi e modalità. Già in questa settimana dovrebbero essere attivati i dispositivi di sicurezza, con conseguente via libera all’apertura.

La conferma è arrivata direttamente dall’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Amorosa. “In questa settimana dovrebbero concludersi i lavori per l’installazione della videosorveglianza. L’apertura del sovrappasso dovrebbe avvenire, se non ci saranno intoppi, già dalla prossima settimana”. Due le ipotesi in campo dopo ritardi dovuti anche all’emergenza covid: un percorso pedonale che risulti fruibile nell’immediato, a ridosso delle festività natalizie. Oppure una leggera proroga, logistica, ad inizio 2021, per ‘inaugurare’ il sovrappasso nella prima quindicina di gennaio. le.lo.