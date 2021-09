Sovraindebitamento, l’Unione Consumatori del Molise a disposizione di chi vuole ristrutturare il debito

Sempre più consumatori si sono rivolti alla sede dell’Unione Consumatori del Molise perché nel corso di questi anni hanno contratto debiti e non riescono più a pagarli. Lo staff dell’Unione Consumatori accompagna ogni giorno i consumatori molisani cercando di restituire loro la dignità perduta. Anche nel Molise dunque, la procedura del sovra indebitamento, pensata dal legislatore per favorire il consumatore e permettere una ristrutturazione dei propri debiti attraverso pagamenti in forma rateale parametrati in base alle proprie reali capacità economiche finanziarie, è ormai una realtà. Coloro che vogliono contattare l’associazione possono inviare un messaggio WhatsApp al 3924750579 con la dicitura sovra indebitamento e saranno contattati immediatamente dallo staff.