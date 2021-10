Sovraffollamento di ambulanze in fila al pronto soccorso del Cardarelli (LE FOTO)

Non è la prima volta che accade. Era già successo nei mesi più terribili della pandemia quando le ambulanze con i pazienti Covid positivi arrivavano in pronto soccorso per trasferire chi aveva bisogno dell’ospedalizzazione. Questa volta non sappiamo a cosa sia dovuto il sovraffollamento di ambulanze nei pressi del pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso come mostrano le foto che ci sono state inviate da un nostro lettore e che si riferiscono a questa mattina, 18 ottobre. Si tratta, presumibilmente, di pazienti che vengono trasferiti con l’ambulanza in ospedale in attesa di essere smistati nei vari reparti creando la fila di ambulanze.

