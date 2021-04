“South Beach”, ne parla “Il Fatto Quotidiano”: “Progetto quasi da non credere”

E’ finito sulla stampa nazionale “South Beach”, il maxi progetto che prevederebbe la realizzazione di una sorta di Miami o Dubai alla marina di Montenero di Bisaccia. Edifici alti anche 25 piani, negozi, ristoranti, gallerie e una sorta di canale dove far attraccare le imbarcazioni dei proprietari delle villette che sarebbero “adagiate” fronte mare. Un progetto faraonico presentato da un imprenditore canadese che utilizzerebbe fondi cinesi per 3miliardi di euro. La notizia (QUI L’APPROFONDIMENTO) è stata ripresa anche da un articolo de “Il Fatto Quotidiano” per il quale il progetto, per come è stato presentato, sarebbe “così assurdo che è quasi da non credere”. Sotto la lente di Fabio Balocco, scrittore in ambito ambientale e sociale, è andato a finire il progetto nella sua interezza e la decisione del Comune di Montenero di Bisaccia e della Regione Molise di istituire un tavolo tecnico tra gli enti coinvolti nonostante la zona scelta per il progetto abbia diversi vincoli ambientali e il progetto stesso sia una sorta di “colata di cemento”. “Diciamo che il progetto è talmente faraonico, assurdo, allo stato anche illegittimo – si legge nell’articolo de Il Fatto Quotidiano – che probabilmente non se ne farà nulla. Ma intanto verranno sicuramente affidati incarichi a geometri architetti, ingegneri, società di consulenza ambientale: tanta manna in una zona “depressa”, come mi ha confidato un ambientalista locale. Magari, chissà, dietro c’è solo questo: far girare un po’ di denaro. E magari Montenero di Bisaccia resterà famoso solo per essere il paese di Antonio di Pietro. Speriamolo”.