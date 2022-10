Sottosegretari e viceministri, Molise ancora a bocca asciutta

Nessun rappresentante della nostra regione nell’esecutivo: fuori Marone e Cesa, che ci speravano, così come Lancellotta e Tartaglione

Molise ancora a bocca asciutta. Con la nomina di trentuno sottosegretari e otto viceministri Giorgia Meloni completa la sua squadra di governo. Nessun rappresentante della nostra regione farà parte dell’esecutivo. Niente da fare per Michele Marone, coordinatore regionale della Lega che aveva avuto rassicurazioni da Matteo Salvini del posto da sottosegretario. Nessun posto nemmeno per Cesa, eletto in Molise, così come per Lancellotta che pure aveva ambizioni per il dicastero dello Sport. Nessun incarico nemmeno per Annaelsa Tartaglione, coordinatrice regionale di Forza Italia.

VICEMINISTRI

A otto sottosegretari verrà attribuita la delega di viceministro nei prossimi giorni:

Esteri: Edmondo Cirielli (FdI),

Giustizia: Francesco Paolo Sisto (FI),

Economia: Maurizio Leo (Fdi)

Ministero delle Imprese Valentino Valentini (FI)

Ambiente: Vannia Gava (Lega),

Infrastrutture e Trasporti: Galeazzo Bignami (Fdi) e Edoardo Rixi (Lega)

Lavoro e le politiche sociali: Maria Teresa Bellucci (Fdi)

SOTTOSEGRETARI

Ecco l’elenco completo dei sottosegretari che chiudono così la composizione del governo, con l’approvazione della lista in Consiglio dei ministri.

Esteri: Giorgio Silli e Maria Tripodi

Interni: Emanuele Prisco, Wanda Ferro, Nicola Molteni

Giustizia: Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Ostellari

Difesa: Isabella Rauti e Matteo Perego; Economia: Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino

Mise: Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci.

Ambiente: Claudio Barbaro

Agricoltura: Patrizio La Pietra e Luigi D’Eramo

Infrastrutture e trasporti: Tullio Ferrante

Lavoro e politiche sociali: Claudio Durigon

Istruzione: Paola Frassinetti

Università e ricerca: Augusta Montaruli

Cultura: Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi

Salute: Marcello Gemmato

Rapporti con il Parlamento: Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano

Sottosegretari alla presidenza del Consiglio: Alessio Butti (Innovazione) Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma) Alberto Barachini (Editoria) Alessandro Morelli (Cipe).