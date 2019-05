Sottopasso ferroviario, la Regione revoca il finanziamento

BOJANO

La Regione Molise ha revocato il finanziamento per il sottopasso ferroviario. La notizia era nell’aria da qualche settimana ma l’ufficialità c’è stata mercoledì con la determinazione del direttore del IV dipartimento della Regione, n. 106. Nei mesi scorsi il Settore Tecnico aveva annullato in autotutela la determinazione con la quale era stato disposto l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori del sottopasso ferroviario. Da circa due anni, infatti, la situazione era bloccata a causa di alcune problematiche burocratiche. Nel 2016 la Regione aveva concesso al Comune di Bojano il finanziamento di € 1.300.000,00, di cui € 300.000,00 a carico delle risorse FSC 2000/2006, € 600.000,00 a carico delle risorse FSC 2007/2013 e € 400.000,00 a carico di Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

A marzo 2018 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bojano ha rappresentato le criticità legate alla mancanza del parere riguardante la variante allo strumento urbanistico da parte del Servizio Regionale di competenza, comunicando pertanto, l’impossibilità, in mancanza, di procedere alle ulteriori fasi finalizzate alla realizzazione dell’intervento. Successivamente, lo stesso invitava il progettista e il geologo a voler fornire la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione Tecnica Regionale per il rilascio del relativo parere di competenza, propedeutico alla variante allo strumento urbanistico da parte del Servizio Pianificazione e gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico Geologico. A settembre il Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico Geologico comunicava all’ amministrazione comunale di Bojano che nella seduta del 27 agosto 2018, la Commissione Tecnico Regionale aveva restituito al Servizio la progettazione in oggetto indicata “non essendo pervenuta la documentazione integrativa più volte richiesta dalla medesima”.

A questo punto, lo scorso febbraio, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Bojano ha annullato in autotutela la Determinazione n. 726 del 26 febbraio 2016 con la quale il Responsabile del Settore III nonché RUP dell’intervento in questione, disponeva l’ avvio della procedura per l’ affidamento dei lavori. «La Regione Molise – si legge nella Determinazione n. 106 del IV dipartimento – resta pertanto estranea a tutti i rapporti giuridicamente vincolanti ed ai loro effetti che l’Ente ha posto in essere verso l’appaltatore, verso liberi professionisti e/o soggetti terzi, in dipendenza della realizzazione dell’opera. L’Ente è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che i terzi dovessero subire in dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti della Regione Molise quale terzo chiamato in causa».