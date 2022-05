Sottopassaggio della stazione di Isernia, Volt fa le pulizie “straordinarie”

Lunedì 9 maggio, Festa dell’Europa, i consiglieri comunali di Volt Isernia hanno voluto festeggiarla dando una bella pulita alle scale del sottopassaggio della stazione di Isernia che portano verso il Parco urbano.

“Specifico – ha detto Umberto Di Giacomo – che la nostra pulizia si concentra sulle macchie di nerume sui gradini, proveremo a renderle più presentabili ed è un contributo straordinario, non vogliamo né possiamo assolutamente sostituirci a chi pulisce in modo ordinario. Si tratta di un di più, ma anche di un’occasione per stare insieme e di sentire i cittadini cosa vogliono dirci, che criticità vedono e soprattutto cosa si aspettano di meglio da noi”.