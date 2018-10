“Sotto il segno della bilancia”, il ‘buon Fabio’ presenta il suo libro a Termoli

REDAZIONE TERMOLI.

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, nella sala Consiliare del comune di Termoli la presentazione del libro giunto alla terza ristampa “Sotto il segno della bilancia” dell’ex inviato di Striscia la notizia Fabio De nunzio, scritto a quattro mani con Vittorio Graziosi.Conosciuto dai più come ‘il buon Fabio” in coppia fissa con Mingo, De Nunzio racconta di come l’obesità non sia solo un problema di salute ma anche un oggetto di discriminazione nella società attuale.

Ma la questione è affrontata con leggerezza e ironia, ripercorrendo la vita dell’autore. Dalle difficoltà di salire su un autobus, prendere posto in un aereo o in una sala cinematografica, nel trovare i vestiti della giusta taglia e così via. Tutte difficoltà superate con il sorriso e l’ironia del buon Fabio, grazie anche a piccoli accorgimenti per poter sopravvivere in un mondo a misura di magri.