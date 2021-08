“Sotto il rogo delle Mainarde, Rave party al lago di Castel San Vincenzo: due giorni di barbarie” (la lettera)

Riceviamo e pubblichiamo una lettera indirizzata al governatore da parte di una nostra lettrice.

“Gentile governatore,

Le scrivo in qualità di amante dei territori da lei amministrati.

Sono emiliana, ma con origini fieramente molisane.

Le scrivo dal posto diventato le Maldive del Molise, Castel San Vincenzo.

Le scrivo con rabbia e incredulità ma senza rassegnazione.

Esatto, non intendo rassegnarmi all’idea di vedere trattare così questo splendido posto disperso nel Pnalm.

Sono stati 2 giorni di barbarie, un vero e proprio assalto al territorio.

Come ogni periodo di Ferragosto il lago viene invaso in ogni suo lembo, e non da semplici tende o amanti della natura, ma da persone consapevoli che qui possono fare quello che vogliono: portare mezzi pesanti sul bordo del lago con tanto di generatori e alternatori, organizzare Rave vietati ovunque ma qui invisibili a chi potrebbe bloccarli, fare falò in ogni angolo, compreso sotto gli alberi, quando di fronte hanno un crostone di Mainarde che brucia da 3 giorni, tagliando rami verdi dagli stessi alberi che gli stanno dando riparo, facendo i bisogni all’aria aperta, perché sono fisiologici e se trovi solo 3 bagni chimici su un circumlago di 5 km, non puoi fare altro…ogni cespuglio è buono, in acqua poi nessuno se ne accorge.

Quest’anno si aggiunge il fatto che questo è un luogo covid free…

Non ti chiedono nemmeno il green pass per poter ballare, dormire, festeggiare…

Ideale…da riprendere in considerazione per il prossimo anno!!!

Non mi si venga a dire di portare pazienza perché queste persone portano visibilità al paese.

Non è vero, è l’esatto contrario!

Queste persone arrivano già attrezzate di tutto, non spendono un soldo in paese e lo lasciano come se fosse una discarica a cielo aperto. Ciò che per loro è gratis, si trasforma in un costo per la comunità.

Quest’anno non siamo scesi al lago a fare i paladini della giustizia, non abbiamo chiamato i carabinieri, non abbiamo discusso con il comune per dargli in maniera costruttiva qualche nostro suggerimento (es. Mettere l’ingresso del lago a pagamento, anche se irrisorio..)..

No, non serve a niente…è da decenni che questi sforzi non servono a niente.

Scrivo a lei, nella speranza che si possa aprire un tavolo di discussione e analizzare un problema che potrebbe diventare ancora più grande.

Servono divieti, servono servizi, servono limitazioni…serve costruire un piano organizzativo veramente costruttivo per il territorio!

Le tasse le paghiamo, le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale ci devono tutelare.

Siamo parte del Parco Nazionale, non dimentichiamolo!

Confido in un suo intervento.”