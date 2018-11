Protetta dal cavalcavia non ancora inaugurato che collega via Mazzini al terminal autobus in zona San Giovanni è sorta all’improvviso una sorta di baracca fatta di legno di cantiere, scarti vari e finanche un materasso a due piazze. La segnalazione ci giunge da un nostro lettore e noi, come lui, non possiamo far altro che girare la domanda: cosa vi sarà all’interno?