“C’è una linea sottile tra il ‘denunciare’ qualcosa di reale e approfittare dei media per diffondere messaggi infondati, nota come ‘onestà intellettuale’.

L’impegno primario di questa amministrazione è quello di migliorare il nostro paese, a partire dal livello del dibattito politico”.

E’ questo l’incipit del comunicato ufficiale inviato alle redazioni dall’amministrazione guidata dal primo cittadino di Guglionesi, Antonio Tomei, a seguito di una polemica nata sulle basi di una foto pubblicata sul profilo fb di uno degli assessori e che si è allargata a macchia d’olio.

Un’immagine, che risale a ‘qualche’ anno fa, in cui il diretto interessato appare, e ripetiamo appare, con il braccio destro alzato a mo di saluto romano durante una partita allo stadio. Di qui le considerazione della minoranza culminate con una richiesta di dimissioni dell’assessore sott’accusa. Questa la breve cronaca di quanto accaduto in questi giorni, di seguito la risposta dell’amministrazione.

“Per quanto concerne ‘le manifestazioni elettorali costose all’insegna dello sfarzo berlusconiano‘, nulla di più falso, in quanto tutti gli eventi da noi organizzati sono stati autofinanziati dai membri della lista “Guglionesi nel cuore”.

Inerentemente ‘alla fase di ricompensa nei confronti di quanti si erano spesi maggiormente per il traguardo raggiunto‘, presumibilmente si fa riferimento all’ultimo quinquennio, in cui la pratica delle regalìe era consolidata come prassi; dunque, non è dato a noi rispondere.

Invece, sul ‘malcelato risentimento nei confronti di quanti avevano scelto la coalizione opposta‘, teniamo a ribadire nuovamente che noi siamo e saremo l’amministrazione di tutti i cittadini guglionesani e, che non nutriamo astio nei riguardi di nessuno, ma soprattutto, ‘eviteremo vantaggi ai soliti pochi noti’ (echi ha orecchie per intendere intenda).

Riguardo, ‘al presenzialismo esasperato in manifestazioni di vario genere e nei ruoli più disparati‘, chiariamo che ci sforzeremo sempre di partecipare agli eventi/manifestazioni, poiché lo riteniamo un dovere nei riguardi degli abitanti di Guglionesi, tutti.

In merito al caso Basler, quando si parla di “etica”, bisogna sempre tener presente che non esiste un’etica assoluta; il concetto di ciò che è bene o male è relativamente soggettivo e, inevitabilmente, genera conflitti tra valori e, in certi casi, diritti.

Relativamente al comparto politico-istituzionale, generalmente si attribuisce la c.d. “etica della responsabilità” e si parla in tali termini, quando si mettono in atto condotte contrarie alla legge.

Nel caso specifico, parliamo di un’immagine – postata su un profilo social -, chiaramente appartenente al mondo del calcio ultras; nel dettaglio, di una foto risalente a diciassette anni fa in occasione di una partita ‘storica’ per Guglionesi e ritraente un tifoso che tiene stretto nella mano un fumogeno, comparata in maniera goliardica a quella di un noto sostenitore serbo di qualche anno più tardi. Nessun saluto di stampo fascista, dunque.

Pertanto, vi è una valutazione dell’azione sulla sola base morale di un gruppo ristretto di persone e oggettivamente discutibile, dato l’interesse a strumentalizzare una situazione che di fatto non si è mai verificata nei termini dubbi da loro riportati.

Concludiamo, ribadendo – non che ce ne sia bisogno – che Marco Basler è una persona buona, priva di malizia e dai modi gentili, sempre a disposizione del prossimo e della comunità.

Non c’è altro da aggiungere.

Il Sindaco e l’amministrazione comunale.