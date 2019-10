“Sosto incompatibile”: l’accusa del Pd di Isernia

Il Partito Democratico Pentro solleva dubbi di legittimità sull’incarico da Commissario conferito all’ex direttore generale dell’Asrem

Il Partito Democratico di Isernia stigmatizza politicamente, nel metodo e nel merito, la recente proposta di nomina a Commissario dell’Asrem di Gennaro Sosto, da parte del Presidente Donato Toma e della sua giunta regionale, avvenuta in attesa della designazione del nuovo direttore generale dell’Azienda Sanitaria Regionale. “Doveroso partire dal metodo – afferma il Pd di Isernia – perché la scelta risulta sorprendentesul piano procedurale, in senso negativo, e solleva gravi dubbi di legittimità in quanto l’ex direttore generale dell’Asrem risulterebbe addirittura incompatibile per legge a ricoprire quell’incarico. Sosto, infatti, è attualmente direttore generale dell’Asl Napoli 3, ruolo che secondo la legge di riordino della disciplina in materia sanitaria, “può essere ricoperto soltanto in maniera esclusiva”, e proprio da ciò emergerebbe un evidente profilo di incompatibilità, come segnalato anche dalle parole del Prefetto di Isernia, riportate all’esito della riunione di ieri con i Sindaci della nostra Provincia. Passando alla questione di merito, questa nomina risulterebbe in totale continuità rispetto alle scelte effettuate finora sulle politiche sanitarie della Regione Molise, che hanno portato alle reiterate “bocciature” ai tavoli tecnici interministeriali da parte dei Ministeri della Salute e del Mef, e che soprattutto hanno contribuito a portare avanti il devastante processo di smantellamento della nostra Sanità pubblica, tuttora in corso. Tutto ciò, tra l’altro, sta generando manifestazioni di forte malcontento e protesta sul territorio da parte di cittadini, comitati e amministratori, nell’assenza e nel silenzio dei rappresentanti regionali, con particolare riferimento a quelli della Provincia di Isernia. Una scelta quindi davvero discutibile quella del Presidente Toma, della sua giunta e della sua maggioranza che, sul piano politico, lascerebbe intendere la volontà di proseguire sulla strada intrapresa, scelta davvero scongiurabile per la Sanità pubblica regionale e per la Provincia di Isernia, particolarmente colpita da questi provvedimenti che l’Asrem continua imperterrita a mettere in atto, quotidianamente, nonostante lo stesso Consiglio regionale abbia recentemente deliberato, all’unanimità, in senso contrario. Concludiamo con un appello affinchè ora si tenga davvero conto delle reali esigenze del nostro territorio, in termini di servizi e diritti sociali, con l’auspicio che i redigendi Programmi Operativi possano registrare una decisa inversione di tendenza in questo senso, con l’effettiva partecipazione e condivisione dei territori nelle future scelte riguardanti la nostra Sanità pubblica regionale”.