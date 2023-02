Sostituito il primario Gianni Vigliardi, colpo “mortale” per il Veneziale

L’ultima delibera ASREM, firmata questa mattina dall’ormai ex dg Oreste Florenzano, è stata una “pugnalata alla schiena” per Isernia.

L’ex direttore generale ha infatti nominato primario del reparto di chirurgia del Veneziale Guido Sciaudone, un chirurgo napoletano associato alla facoltà di medicina del Molise.

Sciaudone sostituisce il primario facente funzioni, il molisano Giovanni Vigliardi. Si prevedono reazione pesanti in città, in passato ci fu anche una manifestazione popolare e un consiglio comunale indetti in difesa di Vigliardi.