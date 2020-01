Sostenibilità e tutela dell’ambiente, il M5S istituisce una borsa di studio

L’iniziativa, illustrata dalla deputata Testamento, è rivolta alle scuole Primarie e Secondarie

ISERNIA. La deputata molisana del Movimento Cinque Stelle, Rosalba Testamento, ha illustrato ad Isernia una nuova iniziativa del gruppo consistente in una borsa di studio, costituita con le restituzioni delle indennità parlamentari, per le scuole pubbliche (Primarie e Secondarie di I e II grado) che presenteranno i migliori progetti sulla sostenibilità e la tutela dell’ambiente. Il termine per presentarli è il 29 febbraio e saranno votati sulla piattaforma Rousseau.