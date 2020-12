Sostenere il commercio locale, è la campagna “Compra a Venafro”

Uno slogan assolutamente semplice ma dalle mille potenziali implicazioni positive. E’ il “Compra a Venafro”, cartello affisso sulle vetrine di tanti esercizi commerciali venafrani a sostegno degli esercizi cittadini, altrimenti costretti a vedersela con mille difficoltà e con una problematica sopravvivenza stante le ristrettezze imposte dal covid, virus che fa tanto male alla salute ma anche alla sopravvivenza di molte attività commerciali. E così, visto che … “il piatto piange” e le vendite stentano sempre più, ecco venir fuori la campagna promozionale del “ Compra a Venafro “, in difesa appunto dei commerci del posto. “Sosteniamo il commercio locale” si legge ancora sul predetto cartello, sperando che il compratore finalmente prediliga il negozio cittadino per le proprie compere. In effetti trattasi di un’ancora di salvezza lanciata in … mare aperto affinchè il negozio di paese sopravviva e continui ad esserci.

Tonino Atella