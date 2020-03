Sostegno utenze domestiche. Il Comune censisce le famiglie

Con Avviso pubblico a firma del sindaco Giacomo d’Apollonio, consultabile all’albo pretorio online del Comune di Isernia, è stato reso noto che la Regione Molise, con nota prot. 50568 del 28 marzo, ha espresso la volontà di intervenire, per il tramite dei Comuni, a favore delle persone prive di occupazione o saltuariamente occupate, costituendo un fondo finalizzato all’acquisto dei beni di prima necessità e per il pagamento delle utenze.

Gli interessati, entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 1° aprile, potranno comunicare i propri dati utilizzando il modello di autocertificazione allegato al menzionato Avviso (reperibile sul sito web del Comune) in una nelle seguenti modalità:

invio a mezzo pec all’indirizzo comuneisernia@pec.it;

invio a mezzo mail ordinaria all’indirizzo ufficiodipiano@ambitosociale.isernia.it;

consegna a mano presso l’Ente (martedì 31 marzo dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18; mercoledì 1° aprile dalle ore 9 alle ore 12);

invio attraverso i Patronati, Associazioni di volontariato ed enti del Terzo Settore che si rendano disponibili.

Coloro i quali siano realmente impossibilitati all’invio dei dati attraverso una delle sopraelencate modalità, possono comunicarli contattando il numero telefonico 0865449275 secondo i seguenti orari: lunedì 30 marzo, dalle ore 15 alle ore 18;

martedì 31 marzo, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18;

mercoledì 1° aprile, dalle ore 9 alle ore 12.