Sostegno per bollette e affitti, le modalità e chi può farne richiesta

CAMPOBASSO. I nuclei familiari colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici “una tantum” per il sostegno al pagamento di utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza, di cui alla misura sopra indicata emanata dalla Regione Molise, limitatamente alle utenze ed ai canoni scaduti e/o in scadenza nei mesi di marzo, aprile o maggio (sono esclusi, quindi i canoni comunali e dello IACP, i cui pagamenti, come è noto, sono stati rinviati a giugno 2020: ovviamente gli inquilini locatari di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica comunali e IACP, se in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, possono presentare istanza per il contributo relativo alle utenze gas, luce, telefonia). L’Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, d’intesa con la Regione Molise, in relazione all’evoluzione dell’emergenza COVID-19, all’entità delle risorse che dovessero residuare dall’applicazione della presente misura o ad eventuali risorse regionali o nazionali aggiuntive, di dare prosecuzione alle previsioni del presente Avviso anche per utenze e canoni che verranno a scadere da giugno 2020 in poi (quindi, inclusi i canoni relativi ai fitti di case comunali o dello IACP e le utenze comunali: acqua, rifiuti, ecc.).

Ecco i requisiti per chi può fare richiesta. QUI il Link del Bando del Comune