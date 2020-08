Sostegno editoria, 5mila euro alla biblioteca di Portocannone

Dopo la partecipazione del comune di Portocannone ad uno specifico bando pubblico sulla materia (misure di sostegno per il libro e la filiera dell’editoria libraria), è stata assegnata alla Biblioteca Comunale la somma di euro 5.000,95 da destinare integralmente all’incremento del patrimonio librario dell’Ente.

La Biblioteca si è già attivata per le procedure di acquisto e gli atti consequenziali.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare la Responsabile, sig.ra Maria Antonietta Castellano -hanno fatto sapere dall’amministrazione comunale- per la fattiva collaborazione grazie alla quale si è riusciti ad ottenere questo importante finanziamento che consentirà di impreziosire con nuovi volumi la nostra Biblioteca, senza alcun onere per le casse Comunali”.