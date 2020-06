Sostegno alle famiglie, approvate graduatoria e estensione dei benefici

Il Comune di Isernia, con determina dirigenziale n. 574 del 4 giugno, ha approvato la graduatoria finale dei soggetti beneficiari del contributo di cui all’avviso pubblico del «Fondo regionale di solidarietà. Sostegno economico alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19».

Le domande pervenute al Comune sono state 205. La graduatoria è stata pubblicata all’albo pretorio online del Comune e comprende sia i soggetti ammessi sia quelli esclusi, nonché gli importi riconosciuti ai singoli beneficiari per far fronte al pagamento delle utenze e del canone di locazione dell’abitazione di residenza, relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore al welfare Pietro Paolo Di Perna, avendo constatato che è rimasta la disponibilità d’una buona parte della risorsa finanziaria totale (pari a euro 142.341,35) destinata dalla Regione Molise al Comune di Isernia, hanno reso noto che i fondi rimasti saranno utilizzati per una estensione del beneficio, ossia potranno essere inclusi anche i pagamenti delle utenze e del canone per il corrente mese di giugno.