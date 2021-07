Sostegni Bis, Tartaglione (FI): con mio emendamento 2 milioni a Università del Mezzogiorno

“Con l’approvazione del mio emendamento al Dl sostegni bis saranno destinati 2 milioni di euro per il 2021 alle Università del Mezzogiorno al fine di promuoverne lo sviluppo e di potenziarne l’attrattività. Un passo significativo perché i contributi andranno alle Università statali e non statali legalmente riconosciute di Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ringrazio il capogruppo e tutti i membri della Commissione Bilancio per l’importante lavoro svolto a sostegno dell’istruzione universitaria. È giusto che si contribuisca a colmare il divario esistente tra Nord e Sud con maggiori risorse”. Lo dichiara in una nota la vice presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera Annaelsa Tartaglione.