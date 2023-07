Soste rosa ad Isernia, approvata la mozione di Elvira Barone

Votata in Consiglio comunale, a Isernia, all’unanimità, una mozione della consigliera dei 5 Stelle Elvira Barone sull’introduzione dei “parcheggi rosa”. A Isernia potranno essere 12, dedicati alle donne in gravidanza o alle mamme con piccoli sotto i 2 anni, per consentire loro di parcheggiare comodamente vicino a specifici luoghi. Nella sua mozione, Elvira Barone ha chiesto che venga eseguito un censimento per individuare le aree dove realizzarli e regolamentarli per poter consentire il rilascio dei permessi a chi ne ha diritto.