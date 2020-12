Soste Blu, indagati per abuso d’ufficio sindaco, assessori e tecnici

Vicenda delle Soste Blu a Isernia. La procura, infatti, ha chiesto la proroga delle indagini sulla transazione tra il Comune e la società AJ Mobilità che gestisce i parcheggi a pagamento. Si sta indagando per abuso di ufficio. In sostanza la magistratura, sollecitata da numerosi esposti di associazioni e sindacati, starebbe verificando se l’accordo transattivo tra Comune e Aj, che ridusse il numero dei parcheggi e apportò delle modifiche all’appalto originario, abbia rispettato tutte le norme in materia. Gli indagati sono il sindaco d’Apollonio, la sua giunta in carica all’epoca e anche i tecnici che dettero i pareri. Il sindaco si è dichiarato sereno e tranquillo ed ha detto: “Normale prassi, la magistratura sta facendo il suo dovere, ma siamo tranquilli, quando ci chiederanno di vedere gli atti li mostreremo e si chiarirà tutto, abbiamo sempre fatto gli interessi del Comune”.