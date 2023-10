‘’Soste blu, il sindaco di Isernia predica bene e razzola male’’

Castrataro sotto tiro per le contraddizioni tra quello che dice e quello che fa

Ancora una volta la polemica sui parcheggi a pagamento di Isernia torna in cronaca, con una nuova iniziativa dell’Associazione A.T.I. (Associazione Tutela dalle Ingiustizie); dell’associazione Antimafia Caponnetto e del Partito Comunista dei Lavoratori. Sono i firmatari di un comunicato in cui accusano il sindaco Piero Castrataro di dire una cosa e farne un’altra. Infatti la nuova amministrazione, appena eletta, rilevò la dannosità sociale delle soste a pagamento, affermando che “le attuali condizioni relative all’affidamento del servizio non risultano accettabili per il Comune, nonché percepite spesso come vessatorie dai cittadini che vedono fortemente limitato il loro diritto alla mobilità, subendo pesanti sanzioni, frutto anche di una distribuzione manifestamente illogica ed iniqua dei parcheggi a pagamento, fondata esclusivamente su criteri di logica del mero profitto, che non tiene in alcun conto le effettive condizioni di viabilità generale e spostamento dei cittadini, valutate sulla base delle loro effettive esigenze”.

“Orbene – affermano i firmatari del comunicato – il sindaco e la sua amministrazione, per essere conseguente alle loro stesse giuste affermazioni, avrebbero dovuto procedere all’immediato smantellamento dei parchimetri, nonché ad attivare la restituzione degli esborsi indebitamente imposti a residenti e pendolari. Ed invece, non solo non hanno smantellato le soste a pagamento, ma, per la pur giusta quota di sosta degli invalidi e dei mezzi di emergenza ha ridotto ulteriormente i parcheggi liberi, anziché utilizzare a tal fine le stesse soste blu. Non solo: il Sindaco Castrataro continua a costituirsi nei giudizi presso il Giudice di Pace contro le multe illegittime, sostenendo l’opposto di quanto affermato nelle sue stesse delibere e cioè che le soste blu sarebbero legittime. Insomma ci pare evidente la manifesta illogicità e la palese incoerenza dell’attuale amministrazione Castrataro che perpetra un disastro sociale e amministrativo quale quello delle soste blu”.