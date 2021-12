Parcheggi gratis durante le festività a Isernia, per evitare imbottigliamenti del traffico e favorire lo shopping natalizio: lo ha deciso la Giunta con un’apposita delibera, in occasione delle manifestazioni in programma nel capoluogo pentro.

La sosta sarà gratuita nei giorni 23, 24, 30 e 31 dicembre e per i giorni 3, 4, 5 e 7 gennaio 2022. Il fine è quello di rivitalizzare la città e le attività commerciali che hanno sofferto durante la pandemia.