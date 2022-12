Soste Blu, giudice di Pace annulla ordinanza del Prefetto

Pagamento ticket, le associazioni annunciano anche un esposto alla Corte dei Conti

Con Sentenza n.353/2022 del Giudice di Pace di Isernia è stata annullata l’ennesima Ordinanza del Prefetto che aveva respinto il ricorso avverso la multa irrogata a fronte del giusto rifiuto di pagare il ticket sulle abusive strisce blu, con condanna della Prefettura a rifondere anche le spese di lite.



Il ricorso, presentato dal Coordinatore del Partito Comunista dei Lavoratori del Molise e supportato dall’A.T.I. (Associazione Tutela dalle Ingiustizie di Isernia) e dalla locale sezione dell’Associazione Antimafia “Antonino Caponnetto”, rientra ovviamente nella più generale lotta di interesse collettivo.



Nel ricorso, accolto dal Giudice, oltre alle eccezioni già divulgate circa la illiceità amministrativa degli atti istitutivi dei parchimetri a Isernia, la inesistenza del titolo per imporre i ticket per assenza della delibera consiliare che determina la tariffa dal 2019 in poi, e del contratto di concessione alla società privata che li incassa (contratto comunque non stipulabile per illiceità degli atti presupposti), se ne è dovuta aggiungere un’altra.