Soste blu, Di Clemente, Di Schiavi e De Luca ne chiedono l’abolizione

Sempre aperto il dibattito sui parcheggi a pagamento a Isernia e, ancora una volta, Di Clemente, Di Schiavi e De Luca ne chiedono l’abolizione, presentando le loro osservazioni al Pisno del traffico:

“Come da bando comunale, la locale sezione dell’Associazione contro Illegalita’ e Mafie “A. Caponnetto”, l’Associazione Tutela dalle Ingiustizie (A.T.I.) di Isernia e il Partito Comunista dei Lavoratori – Isernia, hanno depositato nelle scorse settimane presso il Comune di Isernia le osservazioni riferite al Piano del Traffico, ex art. 7 Legge 241/90.

​Un atto articolato e documentato con dovizia di dettaglio di sette pagine dove sono state sviluppate le seguenti osservazioni e proposte.

1)- ABOLIZIONE DELLE SOSTE A PAGAMENTO istituite dalle destre isernine perché, non solo palesemente inutili ai fini dell’interesse pubblico del traffico nella realtà specifica di Isernia, ma anche vessatorie e dannose socialmente soprattutto in questa fase storica, ed a solo vantaggio del profitto privato.

Circa l’inutilità palese sono state utilizzate non solo l’esperienza diretta degli abitanti, ma le stesse certificazioni comunali da cui si evince lo scarso utilizzo dei parchimetri (indice medio 15% con minimi del 10%), col paradosso di parcheggi vuoti e intasamento irregolare nelle zone libere con conseguente aumento delle multe, in aggiunta a quelle irrogate per le strisce blu anche per un minuto di ritardo.

Ulteriore assurdo balzello quotidiano con tariffa elevata e senza possibilità di resto, lamentato da lavoratori e pendolari e in genere dalle classi popolari, oltre che da piccoli esercenti e per disincentivo turistico.

Sono state altresì ricordate le innumerevoli eccezioni di illegittimità della famigerata Delibera Consiliare n.14/2018 con cui la destra isernina dette origine a tale disastro:

più che raddoppiati posti e tariffe in violazione del vigente Piano del Traffico, che ne prevedeva massimo 337, incrementabile previa sperimentazione mai avvenuta, ed anzi avvenuta con i suddetti dati che provano l’inutilità anche dei detti 337 posti.

assenza di motivazione e in particolare l’assenza della relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale che prova il rispetto dei parametri urbanistici di legge da noi indicati nel rapporto tra parchimetri con i metri cubi residenziali e numero di abitanti delle zone interessate;

nullità del bando di gara per difformità dalla delibera suddetta ed assenza persino del contratto in forma pubblica di affidamento alla società privata che intasca i ticket, nonché assenza del titolo per esigere il ticket, per assenza della tariffa deliberata dal Consiglio per gli anni dal 2019 in poi e dunque dell’Ordinanza sindacale ex art.7 CDS che ne consenta la imposizione.

2)- Abbiamo inoltre proposto il potenziamento quali-quantitativo dei servizi di trasporto pubblico, soprattutto per le borgate, accompagnato anche da agevolazioni per le fasce con reddito basso e medio basso, e per persone con maggiori difficoltà di spostamento, nonché ogni altro provvedimento atto a disincentivare l’uso dell’auto privata, oltre che l’incentivo all’uso delle biciclette e mezzi analoghi non inquinanti, ed ove possibile anche la creazione di percorsi ciclabili.

Bene l’introduzione dei “parcheggi rosa” per le donne in gravidanza e una migliore politica di abbattimento delle barriere architettoniche per i parcheggi dei disabili, ricordando anche la fruizione dei fondi di cui alla legge di bilancio 2021 se ancora nei termini.

Infine, guardando più in prospettiva, incentivare, anche con campagne informative e nei limiti del possibile con provvedimenti economici, l’uso delle auto elettriche accompagnato dalla installazione delle colonnine elettriche, pur consapevoli che la legge del capitale impone attualmente prezzi poco accessibili per le fasce popolari: ma anche queste piccole azioni comunali possono contribuire a migliorare la situazione sino magari a rovesciare tale paradigma antisociale della legge del mercato, anche perché la strada non potrà che essere quella di un futuro dove, almeno nelle città, l’auto elettrica e/o ibride inizierà a divenire un bene sempre più accessibile”.