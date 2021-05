Soste Blu, D’Apollonio risponde a Fantozzi: “Siete voi che non ne volete parlare”

Polemiche sui parcheggi a pagamento a Isernia, pressoché immediata la replica di Giacomo d’Apollonio alle accuse piovute dai banchi della minoranza, che imputano al sindaco la volontà di non voler mai affrontare la discussione in aula della mozione sull’appalto presentata da Fantozzi e Formichelli. I due esponenti delle opposizioni infatti hanno abbandonato l’aula, dopo che lo stesso d’Apollonio aveva chiesto di posticipare all’ultimo punto all’ordine del giorno la discussione della spigolosa mozione. Per il sindaco, sono solo polemiche pretestuose ma per la prima volta fa capire che la sua amministrazione, qualora ci siano gli elementi, potrebbe anche revocare l’assegnazione dell’appalto.