Le dichiarazioni del sindaco di Isernia dopo lo scontro con l’amministratore della società che gestisce i parcheggi a pagamento in città

REDAZIONE ISERNIA

«C’è la possibilità che si possa annullare tutto, ma in questo caso dovremmo prepararci ad un contenzioso milionario tra ditta e Comune», queste le dichiarazioni del sindaco di Isernia sulla nuova polemica riguardante i parcheggi a pagamento della città di Isernia, scoppiata all’indomani della conferenza di Sergio Sabatini, amministratore delegato dell’A.J. Mobilità, società che gestisce gli stalli in città. Quest’ultimo aveva smentito le promesse di d’Apollonio che nei mesi scorsi aveva più volte paventato la possibilità di frazionare le soste attraverso le applicazioni. Oggi la reazione del primo cittadino. «C’era un accordo verbale e va rispettato, altrimenti ci tuteleremo, certo è che se dovessimo annullare il provvedimento c’è il rischio di un contenzioso milionario». Sulla possibilità per i disabili di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu il primo cittadino non ha lasciato spazio a interpretazioni: «Al di là di quel che dice il signor Sabatini, se è previsto nel capitolato faremo valere le nostre ragioni».